Martina und Bernhard Stiefenhöfer von der Tanzsportabteilung Grünstadt der TSG Grünstadt waren bei der Turnierserie „Die Ostsee tanzt“ bei insgesamt fünf Turnieren in den Kategorien Masters III D-Latein und Masters III D-Standard am Start.

In der Kategorie der 50- bis 60-Jährigen zeigten die Grünstadter die Lateintänze ChaCha, Rumba und Jive, in den Standardtänzen wurden der Langsame Walzer, Tango und Quickstep präsentiert. Im ersten Wettbewerb der Standardtänze zeigte das Paar sofort seine Ambitionen und erreichte auf Anhieb das Finale. Das Treppchen verpassten die Grünstadter mit dem vierten Platz nur knapp. Auch im zweiten Wettbewerb kam das Paar auf Platz vier. Im Turnier der Lateintänze kletterten die Stiefenhöfers dann auf den dritten Rang und holten sich damit die erste Treppchenplatzierung. Erneut eine Bronzemedaille gab es im vierten Turnier – wieder in den Standardtänzen. Angespornt von diesem Ergebnis gaben die Grünstadter im abschließenden Lateinturnier noch einmal alles. Mit einer sehr guten Finalleistung sicherten sie sich nun die Goldmedaille.