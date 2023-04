Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußballer der TSG Kerzenheim haben ihre Planungen für die kommende Spielzeit schon abgeschlossen. Der Klub meldete Anfang der Woche, dass vier neue Spieler den Kader verstärken. Das Donnersberger Kreisklasse-Team hat einiges vor.

Auch bei den Eidechsen war in den vergangenen Monaten an Fußball nicht denken. „Es ist schade, was passiert ist. Natürlich hat die Gesundheit Vorrang, doch hinterlässt die Pandemie