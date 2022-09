Das erste VG-Fest am Samstag in Altleiningen war mit einer weiteren Premiere verbunden: der Verleihung des mit 1000 Euro dotierten Ehrenamtspreises der Verbandsgemeinde Leiningerland. Damit soll außergewöhnliches unentgeltliches Engagement gewürdigt werden.

Die ersten drei Menschen, die aus der Bevölkerung für die Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis der VG Leiningerland vorgeschlagen wurden, sind Reinhard Fischer, Manfred Guth und Roswitha Mayer-Karl.

„Fast fünf Jahrzehnte hat sich Reinhard Fischer ehrenamtlich engagiert“, sagte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) in seiner Laudatio. Von 1974 bis 1999 war Fischer Mitglied im Ebertsheimer Gemeinderat, gleichzeitig für fünf Jahre im Sozialausschuss der VG Grünstadt-Land. Zwischen 1984 und 1994 war der Maschinenbautechniker Ebertsheimer Ortsbürgermeister. „Sein Name ist vor allem auch untrennbar mit Seniorenarbeit im Leiningerland verbunden“, so Rüttger. Seit 2003 war er Vorsitzender des Seniorenbeirates, ab 2012 widmete er sich zudem Aufgaben auf Landesebene, 2015 übernahm er als Zweiter Vorsitzender Verantwortung. Der heute 83-Jährige war 2014 Mitbegründer und seither Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates.

Die Einführung der Gemeindeschwester plus, Barrierefreiheit und Veranstaltungsangebote für Senioren waren drei seiner Steckenpferde. Darüber hinaus engagierte er sich 15 Jahre lang als Zweiter Vorsitzender im TSV, übernahm 1994 den Vorsitz des neuen Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr und war seither auch Schriftführer und Schatzmeister der örtlichen Jagdgenossenschaft. Seit 2007 ist Fischer ehrenamtlicher Betreuer für das Amtsgericht Grünstadt.

Das Herz schlägt fürs Freibad

Manfred Guths Herz schlägt für das Hettenleidelheimer Freibad. Als 2012 eine Interessengemeinschaft ins Leben gerufen wurde, um eine drohende Schließung der Sport- und Freizeitstätte abzuwenden, wurde er sogleich ihr Sprecher. 2013 war der Sparkassenbetriebswirt Mitbegründer des Schwimmbad-Fördervereins, dem er seither auch vorsteht. „Unter Führung von Guth werden regelmäßig Spenden eingeworben, Ideen angestoßen und durch Arbeitseinsätze hohe Kosten eingespart“, lobte Rüttger. Bereits mit 17 Lenzen hat der heute 68-Jährige beim TuS Altleiningen das Amt des Protokollbuchführers übernommen. Mit 22 war er Spielertrainer.

Sehr stark engagiert sich Guth zudem im Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland in Quirnheim. Lange Zeit war er dort auch Schatzmeister. „Vieles, was er leistet, passiert im Hintergrund“, sagte Rüttger und erwähnte, dass Guth seit 2005 verantwortlich zeichnet für die Vereinszeitschrift des Hettenleidelheimer Karnevalvereins Feuerio, wo er Ehrensenator ist. Darüber hinaus packt er überall an, wo eine helfende Hand gebraucht wird. Fast drei Jahrzehnte saß der gebürtige Altleininger außerdem im Verkehrsverein Grünstadt (heute Wirtschaftsforum).

Über dem umfangreichen Engagement von Roswitha Mayer-Karl sollte der Begriff „Soziales“ stehen, meinte Rüttger. Seit 2005 ist sie Vorsitzende des Krankenpflegevereins Carlsberg. In der Sozialstation Grünstadt ist sie aktiv in der Betreuung Demenzkranker und sie wirkt im dortigen Förderverein mit. Regelmäßig hilft sie bei kirchlichen Großveranstaltungen wie dem Katholikentag, 2011 wurde sie Schriftführerin im Förderverein für Gebäude der protestantischen Kirchengemeinde. Von 2009 bis 2015 war die Carlsbergerin Vorsitzende des örtlichen Seniorenbeirates, seit 2018 ist sie Zweite Vorsitzende im Seniorenbeirat der VG Leiningerland, ebenso wie im Kreisseniorenbeirat. Die 75-Jährige arbeitet im Telefondienst des Bürgerbusses der Verbandsgemeinde mit. Kommunalpolitisch unterwegs ist die Erzieherin im Ruhestand, die seit 2018 Schriftführerin im SPD-Ortsverein ist, auch: seit 2014 im Sozialausschuss ihrer Heimatgemeinde, seit 2021 im Gemeinderat. Mayer-Karl ist Übungsleiterin beim TuS Hertlingshausen, dem sie in den 1980ern auch vorstand. Bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie anderen Wettkämpfen im Turnen wirkt sie als Volunteer mit. Sie ist Schöffin am Jugendgericht Frankenthal.

Namen auf Metallschild eingraviert

Die Namen der drei ersten Ehrenamtspreisträger der VG Leiningerland sind auf einem Metallschild eingraviert, das die Pfälzische Weinprinzessin Laura Wessa enthüllte. Das Schild steht an einer Rotbuche, Baum des Jahres 2022, die auf dem Altleininger Bahnhofsplatz gepflanzt wurde. Rütter sagte dazu, dass ein Baum – neben einem ökologischen Zeichen in Zeiten des Klimawandels – „auch Symbol für Kraft, Stärke und Ausdauer ist und damit ein Sinnbild für das Ehrenamt“.