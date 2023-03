Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Tornado in der beschaulichen Pfalz – was sich anhört, wie ein Hirngespinst, war vor einem Jahr Wirklichkeit. Bei der Winzerfamilie Denig in Battenberg hatte der Sturm einigen Schaden angerichtet. Die Erinnerungen an jenen Tag sind immer noch gegenwärtig.

Es ist vor allem die Stille, die Heidi Denig immer wieder an den Tornado erinnert. „Ein Jahr lang kein Glockengeläut“, sagt die Battenbergerin. Normalerweise läutet es an Silvester