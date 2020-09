Ein Angehöriger einer Erzieherin der Kindertagesstätte in Kerzenheim hat sich vermutlich mit dem Coronavirus infiziert. Insofern muss die betroffene Mitarbeiterin der Einrichtung in Quarantäne bleiben und sich testen lassen. Das bestätigte Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) auf Anfrage gegenüber der RHEINPFALZ. Die von der Frau betreute Gruppe müsse auch daheim bleiben und sich einem Coronatest unterziehen. Wie viele Kinder das seien, konnte Schmitt am gestrigen Sonntag nicht sagen. Die Kita, die 80 Plätze hat, bleibe aber definitiv offen.