Das Cabriobad Leiningerland (CabaLela) öffnet am Montag seine Pforten – nach drei Wochen Revision mit Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung haben dann alle Besucher uneingeschränkt Zutritt.

„Die Kontaktnachverfolgung und die 3G-Regelungen sind hinfällig, die Besucherbegrenzung aufgehoben“, informiert CabaLela-Leiter Klaus Wasmuth. Alle Spinde und Umkleidekabinen seien geöffnet worden. Die Duschen stünden komplett zur Verfügung. „In der Sauna wird bei den Aufgüssen wieder gewedelt, das Dampfbad und der Eisbrunnen werden betrieben“, so Wasmuth. Auch hängen die Kleiderbügel aus, es gibt mehr Tische im Bereich der Gastronomie sowie mehr Liegen im Bad und in der Sauna. Kinder dürfen Spielzeug mitbringen und das CabaLela verleiht dieses wieder.

Schwimmkurse für die kleinen Gäste sowie verschiedene Kurse für Erwachsene werden weitestgehend vollumfänglich angeboten. Die Anmeldungen können ab Ostern über die Homepage www.cabalela.de erfolgen. Auch Veranstaltungen finden wieder statt.

Masken sind weiterhin empfohlen

„Alles in allem gleicht das ganze Hygienekonzept einem Salto rückwärts, auch wenn jeder weiß, dass Corona immer noch da ist“, sagt Wasmuth. „Obwohl die Pflicht zum Tragen einer Maske entfällt, empfehlen wir unseren Gästen nach wie vor, die Masken auf den Laufwegen und an Engstellen zu tragen. Dies gilt auch in gegenseitiger Rücksichtnahme zum Schutz aller Gäste. Natürlich bleiben die allgemein gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln weiterhin bestehen, wie Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und die Niesetikette.“

Aufgrund der positiven Besucherresonanz habe man sich entschlossen, die Bahnen im Becken und das Schwimmen im Kreis für verschiedene Leistungsstufen beizubehalten. Der Kreisverkehr habe sich bewährt.

Osteraktion

Am Ostermontag, 18. April, läuft die Caabi-Osteraktion. Im gesamten Schwimmbad haben sich Aufkleber mit dem Caabi-Motiv versteckt und die Kinder dürfen diese suchen. Wer die genaue Anzahl findet, hat die Chance auf tolle Gewinne. An diesem Tag werden auch verschiedene neue Spielgeräte eingeweiht.