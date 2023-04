Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blasmusik auf sehr hohem Niveau gab es beim Konzert „Schall in de Hall“ in Hettenleidelheim. Das Bergmannsblasorchester (BBO) „Glück Auf“ präsentierte Musiktitel aus der Film- und Musicalwelt.

Während man dieser Tage in New York nach 14.000 Auftritten das Musical „Phantom der Oper“ verabschiedete, ging es in Hettenleidelheim weiter. Dessen Klänge begeisterten