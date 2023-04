Für Bahnfahrer ist es ein historischer Moment: Der neue Kreuzungsbahnhof in Kirchheim wird in Betrieb genommen. Durch den Bau des zweiten Gleises wird der Zugverkehr an der Weinstraße nach vielen Jahren des Planens und Bauens erheblich verbessert.

Zwar sind auf der Baustelle am Kirchheimer Bahnhof am Freitag noch Bauarbeiter am Schaffen, doch es bleibt dabei: Am Sonntag sollen erstmals wieder planmäßig zwei Züge gleichzeitig am Bahnhof halten und aneinander vorbeifahren können. Nun ja, besser gesagt: erstmals seit vielen Jahren.

Denn von 1873 bis Ende der 1980er Jahre gab es in Kirchheim schon einmal einen Bahnhof mit zwei Schienensträngen, dann kürzte die Deutsche Bundesbahn das Angebot im regionalen Schienenverkehr und entfernte das Ausweichgleis – und Kirchheim wurde ein eingleisiger Haltepunkt. Jahre später reifte die Erkenntnis, dass es gut wäre, den Zugverkehr längs der Weinstraße zu stärken – und der Bau eines Kreuzungsbahnhofs, an dem Züge aneinander vorbeifahren können, war Teil des 2008 beschlossenen Konzepts „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“. Die Inbetriebnahme des umgebauten Bahnhofs war für Dezember 2014 vorgesehen, verzögerte sich aber vor allem wegen Komplikationen im Planfeststellungsverfahren um acht Jahre. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 sollte das neue Fahrplankonzept eigentlich eingeführt werden, doch daraus wurde nichts, weil die Bauarbeiten am Bahnhof in Kirchheim noch nicht beendet waren.

Jede halbe Stunde ein Zug

Nun aber ist alles bereit: Ab Sonntag fahren rund doppelt so viele Züge von Grünstadt über Freinsheim nach Frankenthal. Durch die Erweiterung um das zweite Gleis wird das Angebot der Bahnstrecke auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet, gleichzeitig entsteht ein umsteigefreier Stundentakt zwischen Frankenthal und Monsheim.

Dadurch werden auch die Fahrtmöglichkeiten aus Bockenheim, Grünstadt und Freinsheim in der Kombination mit den Angeboten der S 6 in und aus Richtung Ludwigshafen und Mannheim über den Haltepunkt Frankenthal Süd verbessert: Die hier künftig etwa im Halbstundentakt fahrenden Züge haben in Freinsheim Anschluss nach Neustadt und in Frankenthal Süd an die S-Bahn nach Ludwigshafen und Mannheim. Weiterhin stündlich umsteigefreie Züge gibt es zwischen Frankenthal und Ramsen, am Wochenende bis zum Eiswoog. Einziger Wermutstropfen: Wer von Grünstadt nach Neustadt will, hat gelitten. Denn die stündliche Direktverbindung ist gestrichen worden, es muss nun stattdessen immer in Freinsheim umgestiegen werden.

Gleis 2: Hier geht’s nach Grünstadt

Wichtig ist: Vom neuen Gleis 2 in Kirchheim fahren künftig die Züge in Richtung Grünstadt mit den Endbahnhöfen Monsheim und Ramsen, die Züge in Richtung Freinsheim fahren weiterhin von Gleis 1.

Kirchheims Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG) freut sich über die bessere Verbindung und er ist froh, dass die Baustelle endlich abgeschlossen wird: „Für die Anwohner ist es gut, wenn wieder Ruhe einkehrt.“ Die Bauarbeiten für das rund 350 Meter lange zweite Gleis und den zweiten Bahnsteig starteten im Februar 2022. Der Umbau kostet knapp zwölf Millionen Euro.

Die Arbeiten der Werke am seit längerer Zeit gesperrten Bahnübergang am Friedhof dauern noch etwas an: Wie auf der Baustelle zu erfahren war, sind die Bauarbeiter noch die komplette nächste Woche dort zugange.