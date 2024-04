Der CDU Ortsverband Grünstadt-Asselheim-Sausenheim hat am Samstag im katholischen Pfarrheim in festlicher Atmosphäre sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Viele Mitglieder kamen, um Jubiläen sowie Ehrenmitgliedschaften zu würdigen.

Seit 2020 ist Mimmo Scarmato Vorsitzender der Grünstadter CDU, seit 18 Jahren schon Mitglied. „Unser Ortsverband wurde im März 1948 gegründet, was bedeutet, dass wir 2024 eigentlich schon 76. Jubiläum feiern müssten“, erklärte er. „Aus irgendeinem Grund sollte das Jubiläum immer im November gefeiert werden, da war es aber grundsätzlich zu kalt, also wurde die Feier immer auf das folgende Frühjahr verschoben und so ist scheinbar das eine Jahr verlorengegangen.“

In einer großen Präsentation führte Scarmato die Gäste eindrucksvoll durch 75 Jahre CDU-Geschichte. „Ich konnte sogar einen alten Stimmzettel von der ersten Gemeinderatswahl 1946 auftreiben, den ersten Stimmzettel nach dem Zweiten Weltkrieg sowie viele alte Fotos, etwa von der Wahlkampftour von Norbert Blüm Ende der 70er Jahre durch Asselheim“, berichtete der Vorsitzende. Die Präsentation stellte einen wahren Schatz an Erinnerungen dar – mit vielen Fotos, auf denen sich Anwesende teilweise wiedererkannten.

Reise durch die Historie

Scarmato erinnerte an die Besuche des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog in der Jakobslust und oder von Bernhard Vogel in Grünstadt. Auch die einstige Wahlniederlage des heutigen Stadtbürgermeisters Klaus Wagner blieb nicht unerwähnt. „Trotz des Wahlkampfspruchs ,Einmal Wagner, immer Wagner‘ ist Klaus nicht gewählt worden, als er sich 2001 zum ersten Mal als Bürgermeisterkandidat aufstellen ließ, aber im zweiten Anlauf 2009 hat es ja dann bekanntlich geklappt und er konnte den Wahlspruch bis heute einhalten“, resümierte Scarmato lachend und verwies auf die Mehrheit der CDU im Stadtrat seit 2004.

Das kann ruhig so bleiben“, meinte er mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen. Doch der Ortsverband stehe nicht nur für trockene Politik, sondern die Mitglieder hätten auch gemeinsam andere Aktivitäten auf die Beine gestellt, beispielsweise mit den „Wir-schaffen-das-Aktionen“, der Grabpflegeaktion auf dem Friedhof, dem traditionellen Dämmerschoppen oder dem Schlachtfest, das in Kooperation mit den Asselheimer Landfrauen regelmäßig ein wahrer Publikumsmagnet sei.

Ortsverband findet noch Nachwuchs

„Glücklicherweise können wir in letzter Zeit einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnen und freuen uns besonders, dass auch junge Menschen den Weg zu uns finden“ sagte Scarmato. Das jüngstes Mitglied sei Benedict Michel mit gerade mal 18 Jahren. Insgesamt ist der CDU Ortsverband derzeit 104 Mitglieder stark, plus zwei Ehrenmitglieder: Friedel Sauer mit 57 Jahren Mitgliedschaft und Hans-Peter Tolles, der schon seit 65 Jahren dabei ist.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden am Wochenende Peter Weilhammer, Walter Böhm, Veit Engler, Franz-Josef Kessler, Mathias Seelinger, Dora Dienes und Manfred Fickel geehrt, für 40 Jahre Ronald Zobel, Uli Klotz, Helmut Merseburg, August Nahstoll, Eva Schmitz, Angelika Wolf, Franz Krämer, Hella Benker, Karl-Heinz Pockrandt und Hans Tisch, für 25 Jahre Klaus Staudenmayer, Carolin Habenberger, Adrian Tabacki, Thomas Geib, Michael Jung, Jochen Schmihing, Sigrid Schreer, Klaus Wagner, Waltraud Finkel, Karola Müller und Nadine Armbrust.