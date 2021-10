Wer ein Auto an- und abmelden will oder einen Ersatz für den verlorenen Fahrzeugschein braucht, muss dafür derzeit wieder einen Termin vereinbaren. Das Problem: Die nächsten freien Tage sind Anfang Januar.

Am Mittwochmorgen veröffentlicht die Verwaltung auf der Internetseite der Stadt folgenden Hinweis: „In der Zulassungsstelle können wegen krankheitsbedingter Personalausfälle aktuell nur Terminkunden bedient werden. Wir bitten Kunden ohne Termin, von einem Besuch der Zulassungsstelle aktuell abzusehen.“ Doch wer online einen Termin buchen will, bekommt an diesem Tag als erste Option den 5. Januar angezeigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kunden der Kfz-Zulassungsstelle viel Geduld brauchen.

Bereits seit Monaten ist die Personalsituation in der Hammstraße angespannt; im Sommer war die Abteilung zwei Tage komplett geschlossen. Der Grund sind laut Verwaltung immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle. Zurzeit würden drei Mitarbeiter neu eingearbeitet. Doch diese Einarbeitung dauere „mindestens drei Monate“ und erfolge im laufenden Geschäft durch die Beschäftigten, die auch Kunden bedienen. Danach erhoffe man sich aber „eine deutliche Verbesserung der Lage“.

Anzahl der Tagestickets schwankt

Nachdem während der Corona-Pandemie nur Kunden mit Termin angenommen wurden, ist die Zulassungsstelle in der Hammstraße seit Anfang September wieder für spontane Besucher erreichbar. Wie viele Laufkunden bedient werden können, das schwanke täglich und sei unter anderem abhängig davon, mit welchen Anliegen online Termine gebucht wurden, heißt es auf Nachfrage. „Die Abmeldung eines Fahrzeugs ist mit 10 Minuten eingeplant, für eine Einzelzulassung muss mit fast 60 Minuten kalkuliert werden.“ Nicht immer würden Kunden bei der Buchung auch tatsächlich das korrekte Anliegen eingeben. Eine konkrete Anzahl der ausgegebenen Tagestickets wolle man deshalb nicht nennen.

In der Regel stünden Besucher direkt morgens in der Schlange vor der Zulassungsstelle, um ein Tagesticket zu bekommen. Dabei werde ihnen die voraussichtliche Zeit mitgeteilt, zu der sie bedient werden. Die meisten blieben in der Schlange stehen, statt die Wartezeit anderweitig zu nutzen.

Neben den Zulassungen ist die Abteilung laut Verwaltung unter anderem auch für Betriebsuntersagungen zuständig. So müssten beispielsweise Fahrzeuge mit Mängeln oder bei fehlendem Versicherungsschutz – die bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben werden – außer Betrieb gesetzt werden. Außerdem müssten täglich diverse Verwaltungsarbeiten mit zum Teil hohem Zeitaufwand erledigt werden.