Wer in Frankenthal beispielsweise ein Auto neu anmelden will, der braucht vor allem eines: Geduld. Der nächste freie Online-Termin in der Kfz-Zulassungsstelle in der Hammstraße war bei einer Stichprobe am Montagmorgen am 13. September. Die Personalsituation ist noch immer angespannt, bestätigt die Verwaltung auf Nachfrage. Bis Ende August seien nur zwei Schalter in der Zulassungsstelle besetzt. Das sei in diesem Umfang nicht vorhersehbar gewesen, sagt eine Sprecherin. Ab 1. September soll die Zulassungsstelle – wie auch andere Bereiche der Verwaltung – wieder schrittweise für spontane Besucher ohne Anmeldung geöffnet werden. Deshalb habe man das Online-Terminkontingent reduziert.

Insbesondere in den ersten Tagen und Wochen erwarten die Verantwortlichen einen Ansturm. Es sei dann mit langen Wartezeiten zu rechnen – oder auch damit, dass das Anliegen nicht am gleichen Tag bearbeitet werden könne. Neueinstellungen und befristete interne Versetzungen in die Zulassungsstelle seien bereits in Planung. Damit hoffe man, insbesondere mehr Laufkundschaft bedienen zu können. Aktuell ist geplant, dass ab 1. September je ein Schalter für Online-Termine und einer für spontane Besucher geöffnet wird. Mit langen Wartezeiten sei aber auch dann zu rechnen, wenn tatsächlich mehr Personal zur Verfügung stehe. „Wegen der Komplexität der Tätigkeiten ist jeweils eine dreimonatige Einarbeitung notwendig“, heißt es aus der Verwaltung.