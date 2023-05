In Erinnerung schwelgen, Bekannte treffen und sich unterhalten lassen: Das war das Ziel der Aktion „Nostalgie am Nachmittag“, zu der die Vereinigte Turnerschaft in Frankenthal anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens am Freitag eingeladen hatte.

Die Turnhalle der Vereinigten Turnerschaft Frankenthal im Nachtweideweg 40 ist an diesem Freitag gut gefüllt. Es soll an die lange Geschichte erinnert werden, die der Verein seit seiner Gründung vor 125 Jahren hinter sich hat. Und so ist der rote Faden von Moderator Jürgen Mohr die VT-Chronologie, von der Gründung bis heute. Mit verschiedenen Programmpunkten stellen sich die Abteilungen vor. So gibt es beispielsweise Auftritte der Line-Dance-Gruppen aus den Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen. Die VT-„Backfische“ im Alter von 70 bis 80 Jahren machen einen Sitztanz, die Fitnessgruppe 60plus hat eine Choreographie auf den Song von Culcha Candela „Von allein“ einstudiert, der an das Turnfest 2013 in der Region erinnert. Höhepunkt des Programms ist eine historische Modenschau, die mithilfe der Second-Hand-Boutique in der August-Bebel-Straße organisiert wurde.

Doch die Veranstaltung diene nicht nur als Jubiläumsfeier, sondern auch dem Austausch, sagt Stephanie Kleber. Seit rund 20 Jahren ist Kleber selbst im Verein tätig, sie ist für das Kurs und Workshop Management im Verein verantwortlich. Nach Corona finde der Sport zwar wieder statt, aber der soziale Aspekt habe unter der Pandemie stark gelitten. Der nostalgische Nachmittag soll das Miteinander stärken, viele Vereinsmitglieder können zusammenkommen, sich wiedersehen oder neu kennenlernen, sagt Kleber.

Die Turnhalle der VT am Nachtweideweg war gut gefüllt. Foto: hofje

Für sie mache vor allem das vielfältige Sportprogramm den Verein so besonders, da es ein Angebot für Jung und Alt gebe. Alle acht Sportabteilunge seien gleichberechtigt, Beiträge würden gleichmäßig verteilt und jede Abteilung könne sich weiterentwickeln. Die VT leben eine offene Willkommenskultur, als Beispiel nennt Kleber das Integrationsfest für junge Geflüchtete im Jahr 2016. Die Vereinsmitglieder seien zwischen drei und 93 Jahren alt. Mit dem für die Zukunft geplanten Programm „Mama fit, Kind mit“ werde man sich womöglich nochmal verjüngen, scherzt sie. Weitere Ziele des Vereins sind nach Angaben von Stephanie Kleber viele verschiedene Veranstaltungen, der Vorgarten der Turnhalle soll außerdem ökologisch gestaltet werden.