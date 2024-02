Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volkshochschule Frankenthal ist der ehemalige CDU-Stadtrat Franz-Josef Lutz. Er wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins als Nachfolger von Jonas Breßler gewählt. Dieser hatte im November den Rücktritt von allen politischen Ämtern in der CDU angekündigt und auch sein Mandat bei der VHS niedergelegt. Lutz war 20 Jahre für die CDU im Stadtrat und unter anderem im Kulturausschuss engagiert. Dadurch bringe er „weitergehende Kenntnisse über die Belange der VHS“ mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 2015 engagiert sich Lutz in der Flüchtlingshilfe sowohl für eriträische als auch seit 2022 für ukrainische Flüchtlinge. Seit 2024 ist Franz-Josef Lutz als Digitalbotschafter aktiv, um Seniorinnen in der digitalen Welt zu unterstützen.