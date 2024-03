Wo fehlt eine Busanbindung? Und wo sind Fahrzeuge vielleicht auch ungenutzt im Einsatz. Mit einer Umfrage will die Stadtverwaltung das Angebot im Öffentlichen Nahverkehr verbessern. Die Idee dahinter: Nutzer wissen am besten, wo’s klemmt.

Auf der Webseite der Stadt Frankenthal, per E-Mail oder Post an den Bereich Planen und Bauen können Nutzer der Stadtbusse noch bis 30. April ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen. Diese Form der Bürgerbeteiligung ist neu. Die Verwaltung erhofft sich dadurch wichtige Hinweise zur Verbesserung des Angebots. Drei Jahre nach der Neukonzeption des ÖPNV durch Stadt und Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wolle man das „neue Linienbündel Frankenthal“ bewerten und prüfen, wo weiterer Optimierungsbedarf besteht, informiert die Verwaltung. „Die Frankenthalerinnen und Frankenthaler, die regelmäßig den ÖPNV nutzen, kennen die Probleme am besten“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in der Pressemitteilung zitiert.

In einem Onlineformular können bestimmte Themen wie Linienführung, Fahrplan, Auslastung, Sauberkeit und Pünktlichkeit ausgewählt werden. Ebenso kann dort vermerkt werden, auf welche Linien sich die Rückmeldung bezieht. Wo sollten Buslinien entlangfahren und halten? Wo sollten andere Uhrzeiten vorgesehen werden? Oder gibt es häufiger Probleme mit Unpünktlichkeit? Das sind Themen der Umfrage.

Die Umfrage kann anonym und ohne Registrierung ausgefüllt werden. Wer mehrere Vorschläge zur Verbesserung einreichen möchte, kann das Formular mehrfach abschicken. Ideen und Anregungen zu den genannten Themen können ebenfalls schriftlich per E-Mail an busverkehr@frankenthal.de oder per Post an den Bereich Planen und Bauen, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal geschickt werden.

Die Ergebnisse der Befragung werden laut Verwaltung im Anschluss ausgewertet. Anregungen zum ÖPNV-Konzept, die bereits auf anderen Wegen bei der Stadtverwaltung eingegangen sind, würden in die Auswertung einbezogen. Mit dem VRN werde dann beraten, welche Veränderungen möglich sind und was davon bereits zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2024 berücksichtigt wird. Umfrage-Teilnehmer, die ihre E-Mail-Adresse beim Ausfüllen angeben, werden über die Auswertung informiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben den blauen Stadtbussen der Firma Dürk gibt es in Frankenthal zu Randzeiten oder auf Strecken mit schwacher Nachfrage zusätzlich ein Ruftaxi. Es fährt auf einer festgelegten Strecke und kann spätestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt unter Telefon 06233 8692110 und 06233 6670670 vorbestellt werden.

Noch Fragen?

Anregungen zum Nahverkehr können online noch bis 30. April unter www.frankenthal.de/öpnv-umfrage abgegeben werden. Informationen zu Ruftaxi, ÖPNV-Konzept sowie Videos zu den einzelnen Buslinien sind unter www.frankenthal.de/öpnv veröffentlicht.