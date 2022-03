Trotz Einschränkungen im sportlichen Bereich, trotz des Ausfalls vieler geplanter Veranstaltungen: Der TuS Flomersheim ist laut seinem Vorsitzenden Markus Baumgärtner „überraschend gut“ durch die Corona-Krise gekommen. Ein paar alte Probleme sind dem Verein aber erhalten geblieben.

Der Vorstand bekam für seinen Einsatz in schweren Zeiten viel Lob bei der Generalversammlung am Freitag in der TuS-Halle. Die Mitgliederzahl sei in den vergangenen Jahren stetig auf nun 470 gewachsen, sagte Baumgärtner. Negativpunkt aus Sicht des TuS: der Naturrasenplatz. Der ist nach wie vor aus Sicht des Vereins in einem unbefriedigenden Zustand. Mehrfach habe der Vorstand aus diesem Grund bereits bei der Stadt vorgesprochen, sagte der Vorsitzende. Mit Besorgnis würden die Fußballer im Verein eine erneute längere Sperrung sehen, sollte der Platz saniert werden. Allerdings habe der Vorstand keine Kenntnis über einen Fahrplan, sagte Baumgärtner der RHEINPFALZ.

Jugendteams weichen aus

Eine Sanierung sehe er mit zwiespältigen Gefühlen. Wegen der Jugendarbeit im Verein werde der Platz bereits jetzt mehr genutzt als ihm guttut. Nachwuchsteams müssten auf den Kunstrasenplatz in Eppstein oder auf öffentliche Bolzplätze im Stadtgebiet. Das sei schlecht fürs Vereinsleben. „Wir leisten eine hervorragende Jugendarbeit. Der Zustand ist nicht tragbar“, sagte Baumgärtner. Deshalb würde der TuS auf lange Sicht den Bau eines Kunstrasens favorisieren, zumal weitere Mannschaften gegründet werden sollen. 130 Jugendliche spielten beim TuS Fußball; von den Bambini bis zur C-Klasse seien alle Altersklassen besetzt.

Zwei Jahre habe es gedauert, bis der TuS eine Baugenehmigung für die Erweiterung des Sportheims um einen Verkaufs- und einen Materialraum erhalten habe, berichtete Baumgärtner: „Das Verfahren war sehr zäh.“ Nun sei das Projekt auf der Zielgeraden und soll bis Sommer abgeschlossen sein. Mit Hilfe der Baumarktkette Hornbach würden auch Umkleideräume und Duschen saniert. Diese Arbeiten sollen im Mai starten und am Ende der großen Ferien erledigt sein.

Langjährige Mitglieder geehrt

Es sei an gesellschaftlichen Ereignissen aufgrund der Corona-Pandemie einiges auf der Strecke geblieben, meinte der Vorsitzende. Stellvertreter Jens Krause berichtete, dass der TuS wirtschaftlich bisher gut durch die Krise gekommen sei. 2021 habe der TuS einen Überschuss von rund 25.000 Euro erzielt. Der Vorstand wurde komplett wiedergewählt.

Baumgärtner und Krause ehrten langjährige Mitglieder: Walter Fruth (65 Jahre), Wolfgang Baumgärtner, Lore Latsch, Heidi Mannweiler, Oda Seitenspinner (alle 55), Arno Best (50), Markus Baumgärtner (45), Heinz Schwarz, Dieter Reußwig, Doris Baumgärtner, Karsten Diehl (40), Torben Meyer, Stefan Theis, Gunter Scharfenberger, Steffen Hauck, Martina Jünger, Sylvia Schwarz (alle 25).

Vorstand

Vorsitzender Markus Baumgärtner, Stellvertreter Jens Krause, Kassenwart Andrey Krause.