Der TuS Flomersheim geht bei der Führung seiner Vereinsgaststätte einen neuen Weg. Nach mehreren Pächterwechseln versucht der Verein, den Betrieb in Eigenregie aufrechtzuerhalten – seit Ende August unter dem Namen 1891.

Der letzte Pächter der TuS-Vereinsgaststätte ist in der Corona-bedingten Schließungszeit ausgestiegen. So richtig zufrieden waren die Verantwortlichen beim TuS aber auch vorher nicht. Im Außenbereich haben die Vereinsmitglieder deshalb Hand angelegt. „Den Platz unter der großen Platane fand ich immer schon sehr schön“, sagt Vorsitzender Markus Baumgärtner. In mehreren Wochenend-Einsätzen wurden in diesem Bereich die Pflanzen geschnitten, Paletten-Möbel gebaut, neue Pflanzen gesetzt, Zierkies ausgebracht, ein Strandkorb aufgestellt. Mit der Zeit sei eine Eigendynamik entstanden. So sei der Außenbereich um eine Fläche vergrößert worden, die zum Aufenthalt und Entspannen einlade. „Die Stimmen der Gäste waren bisher allesamt positiv“, sagt Baumgärtner.

Pfälzer Gerichte und Käsespätzle

Viele Fragen rund um Hygieneregeln, Wein- und Essenauswahl waren zu klären. Der Verein wolle sich so auch für alle Flomersheimer öffnen, sie einladen, am und im 1891 zu verweilen, sagen die Vorstände Baumgärtner und Jens Krause.

Ein Koch, Markus Braun, wurde gefunden, der im Ruhestand noch ein wenig Beschäftigung suche und eine mehr als 40-jährige Erfahrung in diesem Bereich aufweise. Braun kümmert sich um die Planung und den Einkauf. Im Angebot sind Pfälzer Gerichte, aber auch Flammkuchen und Käsespätzle.

Braun wolle in Zukunft immer einmal wieder ein besonderes Angebot machen. Die Bedienungsmannschaft setzt sich laut dem Vorstand insbesondere aus Schülern zusammen, die sich etwas dazuverdienen wollen. Der Ausschank erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Vereinsmitglieder wechseln sich ab. Am Kerwesonntag wurde zum Auftakt der Aufenthalt im Freien mit Jazz bei einem Frühschoppen gestaltet. Eine Idee sei zudem, am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen zu bieten. Das sei aber aktuell noch nicht der Fall. Die Geschäftsführung liegt beim Verein. So fließe der Gewinn zu 100 Prozent in die Vereinskasse.

Essen bis 21 Uhr

Die TuS-Halle will der Verein nicht mehr selbst bewirten. Mieter können einen Caterer buchen. Im Biergarten stehen nun 60 Plätze zur Verfügung, drinnen gibt es 30 Plätze und in einem Nebenzimmer noch einmal so viele. Baumgärtner und Krause hoffen auf einen schönen Herbst, um die neu gestaltete Außenanlage noch möglichst lange nutzen zu können. Geöffnet ist das 1891 von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr. Sonntags ist die Vereinsgaststätte zusätzlich ab 11.30 Uhr offen. Die Küche hat bis etwa 21 Uhr geöffnet.