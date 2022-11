Gute Nachrichten für den TuS Flomersheim: Die Stadt möchte im kommenden Jahr den Rasenplatz des Vereins wieder in einen dauerhaft bespielbaren Zustand versetzen. Kostenpunkt: rund 160.000 Euro. Der Sportplatz im Vorort ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Weil die Oberfläche so stark verdichtet ist, kann Regen nicht versickern. Mit Pflege und Erneuerung des Rasens allein sei das Problem in den zurückliegenden Jahren nicht zu lösen gewesen, so die Verwaltung. Sie schlägt eine Instandsetzung, nicht aber eine deutlich aufwendigere Komplettsanierung der Rasenfläche vor. Der Verein würde auf lange Sicht allerdings – insbesondere mit Blick auf die umfangreiche Jugendarbeit – einen Kunstrasenplatz bevorzugen. Unter anderem mit diesem Projekt wird sich am Donnerstag, 10. November, 17 Uhr, der Sportausschuss bei seiner Sitzung im Dathenushaus, Kanalstraße 6, beschäftigen. Weitere Punkte auf der Tagesordnung: die im kommenden Jahr geplanten Sportveranstaltungen, der Bericht der Stadt zum sportlichen Geschehen in Frankenthal im vergangenen Jahr und die den Ausschuss betreffenden Aspekte des Haushaltsplans 2023.