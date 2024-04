Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) sind nicht mehr von Platz drei in der Oberliga Südwest zu verdrängen. Am Samstag gewann das Team beim RSV Klein-Winternheim mit 9:1. Am Sonntag siegte Frankenthal gegen den TTC Nünschweiler mit 7:3.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir nach den Jahren in der Regionalliga mit vielen hohen Niederlagen nun in der für die Mannschaft und den Verein passenden Liga sind. Mit Platz drei sind