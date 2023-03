Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen am Samstag die Herren der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF). Der Regionalligist erwartet in der heimischen Peter-Trump-Halle ab 15.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer TSV Kuppingen.

Im vorletzten TTF-Heimspiel sind die Rollen klar verteilt. Kuppingen strebt mit 23:3 Punkten die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Dritte Liga an. Die TTF-Herren (6:22) sind mittlerweile an das