Die U15-Jungs des TC Mörsch waren in dieser Medenrunde das Maß aller Dinge. Sowohl die erste (B-Klasse) als auch die zweite Mannschaft (C-Klasse) hat sich jeweils Platz eins in der Gruppe gesichert. Bei der „Ersten“ fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag.

„Mit der U15 wollte ich aufsteigen“, gesteht Steffen Schaudt, Trainer des Teams beim TC Mörsch. Klar, er freut sich über den Erfolg der Mannschaft. Damit gerechnet hat er aber