Dreimal spielte die TG Frankenthal zuletzt in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga unentschieden. Am Sonntag, im letzten Saisonspiel bei den Stuttgarter Kickers, folgte das vierte Remis. 2:2 (0:1) trennten sich beiden Mannschaften. Auch wenn er sich einen Sieg zum Abschluss gewünscht hätte, war TG-Trainer Timo Schmietenknop aus mehreren Gründen mit dem letzten Saisonspiel zufrieden.

2:2 gegen den Ludwigsburger HC, 3:3 gegen Blau-Weiss Berlin, 2:2 gegen die Zehlendorfer Wespen – und nun erneut 2:2 gegen die Stuttgarter Kickers. Zuletzt sammelten die Frankenthaler die Punkte einzeln ein. Egal, wo die Gegner in der Tabelle standen. Der letzte Sieg ist datiert auf den 14. Mai. Da schlugen die Frankenthaler den Absteiger Berliner SC mit 9:0 auf dem Jahnplatz. Ein Gegner, der allerdings auch kein Zweitliganiveau aufwies.

Corona hat in den vergangenen beiden Wochen den Trainingsbetrieb der Frankenthaler noch einmal ordentlich gestört. „Wir konnten in den vergangenen 14 Tagen kaum trainieren“, sagte Schmietenknop vor der Partie. Mutmaßlich könnten die Frankenthaler Feiertage, das Strohhutfest, der Grund für die Ausfälle gewesen sein. Da war es im Festzelt der TG nicht zu vermeiden, nah „am Gegner“ zu stehen. So fehlte in Stuttgart nicht nur Mannschaftskapitän Bastian Schneider, passen musste ebenfalls Johannes Zurke. Somit stand für die TG ein jüngeres Team auf dem Platz als gewohnt. Alexander Eckert habe sich zur Verfügung gestellt, obwohl er noch nicht zu 100 Prozent fit gewesen sei, lobte der Coach.

Zuerst nicht richtig auf dem Platz

Beiden Mannschaften haben laut Schmietenknop die tropischen Temperaturen einiges abverlangt. Beide Teams konnten aber auch gelassen in die Begegnung gehen, denn sportlich stand nicht mehr wirklich etwas auf dem Spiel. Im Falle eines Sieges der Frankenthaler hätte die TG mit Stuttgart den Platz in der Tabelle getauscht. Punktgleich mit jeweils 21 Zähler schließen nun beide die Saison ab, die Stuttgarter aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang vier.

Spielerisch, so musste es Schmietenknop nach der Begegnung eingestehen, hatten die Frankenthaler in der Anfangsphase Glück. „Stuttgart hatte da einige hochkarätige Chance. Meine Mannschaft war in dieser Phase noch nicht richtig auf dem Platz“, bilanzierte der TG-Coach. Während die Gäste diese Anfangsphase unbeschadet überstanden haben, fiel dann im zweiten Viertel doch der Führungstreffer für die Stuttgarter durch Luca Andreas Epple (19.). Es sollte der einzige Treffer in der ersten Hälfte bleiben.

Der verwehrte Siebenmeter

Nach dem Wechsel sorgte Noah Frank (37.) für den Ausgleich und Dominik Seel brachte die Frankenthaler nach einer Strafecke mit 2:1 (45.) in Führung. „Wir hätten dann im letzten Viertel noch einen Siebenmeter zugesprochen bekommen müssen, als ein Stuttgarter den Ball nach einer Strafecke mit dem Körper auf der Torlinie abwehrte. Das 3:1 wäre sicher der Sieg gewesen“, meinte Schmietenknop. So war es Sten Bandenstein, der vier Minuten vor Ende der Spielzeit nach einer Strafecke mit dem 2:2-Ausgleich den Punkt für Stuttgart rettete.

Aufgrund der tropischen Temperaturen sei es nicht wirklich ein schnelles Spiel gewesen. Doch Timo Schmietenknop zeigte sich auch angesichts der Ausfälle mit dem Unentschieden „sehr zufrieden“.