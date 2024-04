Stuttgart (dpa/lsw) - Weil eine alkoholisierte 45-jährige Autofahrerin eine rote Ampel missachtet hat, sind in Stuttgart drei Menschen bei dem dadurch verursachten Unfall verletzt worden. Eine Person verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei mitteilte. Die 45-jährige Fahrerin kollidierte am Mittwochabend an einer Kreuzung im Stadtbezirk Bad Cannstatt mit dem Wagen einer 49-Jährigen. Deren Beifahrerin verletzte sich dabei schwer, die beiden Fahrerinnen leicht.

