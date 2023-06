Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Zweiten Feldhockey-Bundesliga der Damen kommt es am letzten Spieltag zu einem Fernduell um den Klassenerhalt zwischen der TG Frankenthal und dem ATV Leipzig. Beide Mannschaften haben sich am Sonntag in Leipzig 2:2 (0:1) getrennt.

Nach dem Unentschieden in Leipzig ist der ATV in der Tabelle weiter zwei Punkte vor den Damen der TG Frankenthal auf dem sicheren drittletzten Tabellenplatz. Die TG muss somit am kommenden Sonntag, 12 Uhr, auf dem