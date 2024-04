Der SV Studernheim geht mit neu formiertem Vorstand die Feier seines 75-jährigen Bestehens in diesem Jahr an. Zufriedenheit herrschte bei der Mitgliederversammlung nach eigenen Angaben des Vorortvereins über die sportliche Entwicklung – vor allem beim Fußball-Nachwuchs.

Alexander Riede, der den SV nach dem Tod von Stefan Hannappel im vergangenen Jahr kommissarisch geführt hatte, kandidierte für den Vorsitz und wurde laut der Mitteilung von den rund 60 anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt – ebenso wie Carmen Botz als Riedes Stellvertreterin und Sabine Krischer-Wegmann als Geschäftsführerin.

Das Jubiläum wird mit einigen Veranstaltungen das laufende Jahr prägen. Begonnen haben die Feierlichkeiten mit dem dem Ortsvereinsschießen im März. Geplant seien darüber hinaus ein Jugendfußballturnier von 14. bis 16. Juni und das Ortsturnier, für das sich Teams noch anmelden können. von 20. bis 22. Juni. Das Finale findet am 31. August in Form eines Festaktes in der Eichwiesenhalle statt.

2023 ist der SV nach Klub-Angaben kräftig gewachsen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Jugendbereich . 89 Neuanmeldungen, 50 Kinder und Jugendliche konnte allein die Fußball-Abteilung willkommen heißen. Dieser Trend setze sich 2024 fort. „Das spricht für das Angebot beim SV und auch für alle Trainer“, lautet das Fazit von Alexander Riede. Er lobte zudem „die starke Teamleistung innerhalb des Vorstands und im Verein“.

Alle Jugenden besetzt

In der bevorstehenden Saison 2024/25 wird der Verein zusammen mit Eintracht Lambsheim eine A-Jugend melden können, die den Unterbau für die Aktiventeams darstelle. Es seien bei den Studernheimern nun alle Jugenden besetzt. Der Verein freut sich nach eigener Darstellung über weitere Interessenten – vor allem in den Jahrgängen 2018/19 (Bambini) und 2006/07 ( A-Jugend).

Bei Arbeitseinsätzen auf der Sportanlage seien der Einbau einer neuen Hebeanlage vorbereitet sowie die Umrüstung auf energiesparende LED-Lampen erledigt worden. An Aktivitäten zählte Riede unter andrem das Spießfest mit etlichen hundert Besuchern an zwei Tagen, das Engagement von SV-Helfern bei der Kerwe und die Teilnahme am Studernheimer Weihnachtsmarkt auf.

Vorstand

Vorsitzender Alexander Riede; Stellvertreterin: Carmen Botz; Geschäftsführerin: Sabine Krischer-Wegmann; Kassenwart: Klaus Bettag; Beisitzer: Peter Scholl, Jörg Schmidt; Abteilungsleiter: Magdalena Stephan (Gymnastik), Kai Beringer (Fußball), Heinrich Janitzki (Schützen).