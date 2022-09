Mit den Sommerferien endet am Sonntag, 4. September, auch die Strandbad-Saison. Nach Angaben der Stadtwerke als Betreiber der Anlage kamen an den gut 100 Öffnungstagen rund 98.000 Besucher – mehr als doppelt so viele als im zweiten Coronajahr 2021.

Trotz der langen Hitzewelle im August: Besucherstärkster Tag der gesamten Saison war den Werken zufolge der 19. Juni – ein Sonntag – mit fast 5000 Badegästen auf dem parkähnlichen Gelände. Dass die Zahlen wieder das Niveau „normaler“ Jahre erreicht haben, führen die Betreiber auf den Wegfall der meisten pandemiebedingten Einschränkungen zurück. Zum Vergleich: 2020 kamen nur 32.000, 2021 lediglich 46.000 Menschen ins Strandbad. An den Rekordwert von 2018 kommt freilich auch der aktuelle Sommer nicht heran: Damals zählten die Stadtwerke 135.000 Schwimmer.

Ab Montag, 5. September, wechselt das Strandbad bis zum kommenden Mai in den Parkbetrieb. Die Anlage ist für Spaziergänger zunächst bis einschließlich 20. Oktober montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Über die Wintermonate wird der Park bereits um 17 Uhr schließen. Vor und am kommenden Wochenende gibt es laut Mitteilung der Stadtwerke allerdings Einschränkungen: Wegen der Aufbauarbeiten für das Konzert der Band Revolverheld am Freitag, 9. September, und die 90er-Jahre-Party am Samstag, 10. September, müsse beispielsweise der Rundweg am Monte Scherbelino zeitweise gesperrt werden.

Start in Ostparkbad und Sauna

Direkt nach dem Finale der Freibadsaison öffnen am Montag, 5. September, dann das Ostparkbad und die Sauna. Zunächst mit folgenden Öffnungszeiten: Montag, 10 bis 20 Uhr, Dienstag, 6.30 bis 19 Uhr, Mittwoch, 6.30 bis 22 Uhr, Donnerstag, 6.30 bis 19 Uhr, Freitag, 6.30 bis 23 Uhr, Samstag, 8 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertage, 8 bis 21 Uhr. Den sonst üblichen Warmbadetag mittwochs haben die Stadtwerke mit Verweis auf die aktuelle Energiekrise und die entsprechend hohen Kosten fürs Heizen gestrichen.

Weil die Bundesregierung vor dem Hintergrund dieser Entwicklung alle möglichen Szenarien prüft und mögliche Konsequenzen auch die Bäder und ihren Betrieb treffen könnten, bieten die Stadtwerke nach eigener Darstellung zurzeit keine Dauerkarte an. Als Alternative zu den Tagestarifen – Erwachsene zahlen fünf, Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Ermäßigte 3,50 Euro – gebe es ein sogenanntes Zwei-Stunden-Ticket. Der reguläre Preis dafür liegt bei drei, ermäßigt bei zwei Euro. Die Sechser-Karte für Erwachsene kostet 28 Euro, die für Jugendliche 17 Euro.

Noch Fragen?

Infos zu aktuellen Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und zum Kursangebot im Internet unter www.ostparkbad.de.