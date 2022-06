Bei den 90. Tennis-Pfalzmeisterschaften in Kaiserslautern zählte auch Steffen Schaudt zu den Siegern. Der Spitzenspieler der Verbandsligamannschaft des TC Mörsch gewann die Herren-30-Konkurrenz. Und das sehr souverän.

An eins gesetzt, ging Steffen Schaudt als Favorit ins Turnier der Pfalzmeisterschaften und wurde dieser Rolle dann auch gerecht. „Es lief gut“, sagte der 41 Jahre alte Tennisspieler nach seinem Titelgewinn freudig.

Auf der Anlage des TC Rot-Weiß Kaiserslautern traf er in seinem ersten Match auf Marcel Thelemann (TC RW Pirmasens) und setzte sich mühelos mit 6:0 und 6:1 durch. Damit hatte er das Halbfinale erreicht, in dem er es mit David Olalekan Adeniran (TSV TA Hütschenhausen) zu tun bekam, der in der Runde davor in einem umkämpften Match Moritz Kirsch (TC Kirrweiler) ausgeschaltet hatte.

Auch gegen Adeniran gewann Schaudt in zwei kurzen Sätzen (6:1, 6:1) und traf dann im Endspiel auf Elmar Stein (TC Mutterstadt). Das Finale hätte am Pfingstmontag eigentlich bereits um zehn Uhr beginnen sollen. Doch erst eine Stunde später standen sich die beiden Finalisten auf dem roten Sand gegenüber. Stein hatte den Schlüssel versehentlich im Auto gelassen, die Tür geschlossen und kam nicht mehr an seine im Kofferraum liegenden Tennissachen. „Ich wollte das Finale unbedingt spielen“, erzählt der Frankenthaler Finalgegner, der dann geduldig wartete, bis das Problem von einem herbeigerufenen ADAC-Mitarbeiter gelöst worden war. Das Endspiel konnte mit einiger Verspätung doch noch ausgespielt werden.

Steffen Schaudt gewann den ersten Satz mit deutlich 6:2 und zog dann im zweiten auf 5:2 davon. Mit eigenem Aufschlag hätte er das Match beenden können, aber er spielte auf einmal unkonzentriert und ließ den Gegner auf 4:5 herankommen. „Ich habe da wohl zu viel nachgedacht“, erklärt Steffen Schaudt diese Schwächephase im Nachhinein , die er dann aber im zehnten Spiel beendete. Mit dem ersten Matchball entschied er die Partie und war damit Pfalzmeister.