Im Zusammenhang mit dem Testat für den Jahresabschluss 2018 der Stadtklinik muss es hinter den Kulissen anständig geknallt haben. Das zumindest lassen die Äußerungen eines mit Untersuchungen im Krankenhaus beauftragten Wirtschaftsprüfers vor dem Stadtrat vermuten.

Konkret geht es offenbar um die Frage, ob Aufwendungen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der sogenannten Stadtklinik-Affäre stehen, in den Jahresabschluss 2018 einzubeziehen sind oder eben nicht. Der für das Testat dieser Bilanz beauftragte und zuvor jahrelang in dieser Funktion für die Stadtklinik tätige Wirtschaftsprüfer sieht das wohl nicht so und hat deswegen nach RHEINPFALZ-Informationen sogar per E-Mail Kontakt mit einzelnen Ratsfraktionen gehabt.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sprach in diesem Zusammenhang von einem schwerwiegenden Vertrauensbruch und äußerst ungewöhnlichen Vorgang. Informationen und Einschätzungen dieser Art würden im Normalfall direkt mit der kaufmännischen Leitung und in der Folge mit den verantwortlichen Gremien besprochen.

Hinweis auf Pflicht zur Verschwiegenheit

Markus Grötecke, der im Auftrag der Stadtverwaltung seit Sommer 2019 für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Dornbach und BDO verschiedene Aspekte der Klinik-Affäre durchleuchtet hat, wies auf die Verschwiegenheitspflicht seines Kollegen hin. Sein Fazit: „Das ist kein guter Weg.“ Es sei mehrfach ohne Erfolg versucht worden, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Grötecke nannte das ein „ungewöhnliches Kommunikationsverhalten“.

Zentraler Diskussionspunkt mit Blick auf die Bilanz ist die Frage, ob für mögliche Forderungen der Krankenkassen bei der Abrechnung der intensivmedizinischen Komplexbehandlung hätte Risikovorsorge betrieben werden müssen – in Form von Rückstellungen. Der bisherige Wirtschaftsprüfer verneint das. Aus Sicht Hebichs und Gröteckes sei das aber sehr wohl zu berücksichtigen gewesen, sagten sie im Stadtrat auf Anfrage der SPD-Fraktion. Ihr Argument: 2017 seien Reserven gebildet worden. Insofern sei offenbar erkannt worden, „dass etwas im Busch ist“. Bestätigt habe das Problem eine Strukturprüfung im Jahr 2019, bei der personelle und organisatorische Mängel in Bezug auf die Komplexbehandlung entdeckt worden seien.

Höppner verteidigt Kontaktaufnahme

Deren Vorsitzende Aylin Höppner verteidigte die Kontaktaufnahme mit dem inzwischen von einem neuen Unternehmen abgelösten Wirtschaftsprüfer: „Diese Nachfrage steht uns im Rahmen unserer politischen Kontrollfunktion zu.“ Sie halte es darüber hinaus auch für legitim, dass sich der Mann an Fraktionen und den Krankenhausausschuss gewendet habe.