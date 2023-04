Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweieinhalb Jahren ist es her, dass die Stadtklinik Frankenthal ihren damaligen Chefchirurgen wegen angeblich grober Pflichtverstöße kurzerhand vor die Tür gesetzt hat. Seitdem laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen den Mann. Der Mediziner wehrt sich vor dem Arbeitsgericht gegen die fristlose Kündigung. Dessen Direktor hat am Dienstag durchblicken lassen, was ihm am liebsten wäre.

Michael Fleck hätte die Akte gerne vom Tisch – daraus macht er kein Geheimnis. Und auch, wie er das bevorzugt erledigt sähe, ist schwer misszuverstehen. Der Direktor des Arbeitsgerichts