Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Qualität in der Patientenversorgung – das soll die Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR) bringen, über die der Bundesrat am Mittwoch entscheidet. Eine Einigung könnte auf den letzten Metern scheitern. Auch Mitarbeiter der Stadtklinik Frankenthal machen sich für die Durchsetzung stark.

Die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte des Krankenhauses haben am Montagmittag ein Zeichen zugunsten der neuen Personalregelung gesetzt. „Bundesrat: Ver.di is watching you –