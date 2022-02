Wer Quizfragen liebt und sich gerne mit anderen misst, kann sich auf Donnerstag, 17. Februar, freuen. Ab 19.30 Uhr lädt die Stadtbücherei Frankenthal zum nächsten digitalen Quizabend. Die Moderation übernimmt Jürgen Hellmann, Leiter des Theater Alte Werkstatt (TAW).

Mitmachen kann jeder, egal ob alleine oder im Team, von Zuhause aus oder überall dort, wo ein Internetzugang besteht. Die Teilnehmer erwartet ein multimediales Quiz mit Fragen, Fotos und Soundschnipseln, teilen die Veranstalter mit. Das Gewinnerteam erhält einen personalisierten Pokal zum Ausdrucken.

Keine Anmeldung erforderlich

Mitmachen ist ganz einfach: Spielen kann man gemeinsam von zu Hause aus, oder man verbindet sich per Videochat mit seinem Team. Die Fragen werden in drei Runden live über den Youtube-Kanal der Stadt Frankenthal aus der Stadtbücherei übertragen. Die Antworten können in ein Onlineformular eingegeben werden. Infos und technische Tipps findet man auf der Quizseite der Stadtbücherei.

Mitmachen kann auch, wer nicht in Frankenthal oder Umgebung wohnt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos. Weitere Infos gibt es direkt in der Bibliothek in der Welschgasse 11, unter Telefon 06233 89630 oder auf der Homepage der Stadtbücherei. Dort ist auch der Livestream verlinkt.