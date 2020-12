Zehn Vereine und Einrichtungen aus Frankenthal profitieren mit jeweils 1000 Euro von Spenden der Sparkasse Rhein-Haardt. Das Geldinstitut mit Sitz in Bad Dürkheim hat nach eigenen Angaben 50 Vereine aus dem Landkreis Bad Dürkheim sowie den Städten Neustadt und Frankenthal ausgelost. 137 Vereine, Fördervereine und Institutionen aus dem kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich hatten sich bis 13. Dezember für das zweite 50.000 Euro umfassende Hilfspaket der Sparkasse während der Corona-Pandemie beworben. In den Lostopf kamen auch die verbliebenen 207 Bewerbungen aus der ersten Hilfsaktion im Sommer. Damals hatte eine Jury über die Verteilung des Geldes entschieden. Vorstandschef Andreas Ott betonte, dass die Pandemie nicht nur Unternehmen und Privatpersonen vor große Herausforderungen stelle. Vereine und Organisationen hätten ebenso mit den Auswirkungen zu kämpfen. Einnahmen seien weg- und Veranstaltungen ausgefallen. „Hier wollen wir als regionaler Finanzdienstleister dazu beitragen das Vereinsleben zu stärken, um vereint da durchzukommen“, zitiert die Sparkasse Ott in ihrer Pressemitteilung. Aufgrund der aktuellen Situation verzichtet die Sparkasse auf eine persönliche Überreichung der Spenden. Das Geld geht an ASV Mörsch, Behinderten-Sport-Verein, DAV-Kletterzentrum, DJK SC Schwarz-Weiß, Förderverein des Pfalzinstituts, Frankenthaler Schwimmverein, Leichtathletikclub, Malteser Hilfsdienst, eine protestantische Kindertagesstätte und die Tafel.