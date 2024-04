Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saison der Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) in der Oberliga Südwest befindet sich auf der Zielgeraden. Der aktuelle Tabellendritte (23:9 Punkte) muss am Wochenende zweimal gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld antreten.

Am Samstag (18 Uhr) beim RSV Klein-Winterheim (23:13) könnte es eng werden. Am Sonntag folgt dann noch ab 11 Uhr das letzte Heimspiel in der Peter-Trump-Halle gegen den TTC Nünschweiler (14:16). „Klein-Winternheim