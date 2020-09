Nach der 1:7-Auftaktpleite bei Viktoria Herxheim steht für die Badmintonspieler des TSV Eppstein in der Rheinhessen-Pfalz-Liga am Samstag (17.30 Uhr) in der Isenachhalle das erste Heimspiel der Runde auf dem Programm. Gegner ist der ASV Landau II. Und obwohl es noch früh in der Saison ist, könnte die Partie schon richtungsweisenden Charakter haben.

Denn den ASV Landau II sieht Carsten Wegner, Badminton-Abteilungsleiter beim TSV Eppstein, als einen der Hauptkonkurrenten an, wenn es um den Kampf um den Klassenverbleib geht. „Das ist für uns eine echte Standortbestimmung“, betont Wegner. Beim 1:7 in Herxheim war der TSV chancenlos. Doch gegen den ASV II erwartet Wegner das Duell zweier etwa gleichstarker Mannschaften.

Der Ausgang der Partie entscheide zwar noch nicht über den Abstieg, meint Wegner. „Aber ein Sieg wäre sehr wichtig für den Kopf und die Moral.“ In der vergangenen Spielzeit gab es zwei ausgeglichene und enge Partien gegen die Südpfälzer. In Landau teilte man sich beim 4:4 die Punkte. Das Heimspiel gewann der TSV dann etwas glücklich 5:3.

Und: Der TSV kennt den Gegner noch vom Aufstiegsspiel 2018 in Neuhofen. Auch damals hieß es 5:3 für Eppstein. Man kennt sich also sehr gut. Carsten Wegner sieht vor allem im Herrenbereich gute Chancen, zu punkten. „Dort liegt unser Fokus. Wir wollen die beiden Doppel gewinnen und dann in den Einzeln gleich nachlegen.“ Ein guter Start wäre für das Team wichtig, nachdem es am vergangenen Spieltag durch einen 0:3-Auftakt direkt mächtig unter Druck geraten war. Der Kader ist komplett. Marius Günther steht zusätzlich als fünfter Herrenspieler zur Verfügung.