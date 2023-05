Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga treffen am Wochenende der Vorletzte TSV Eppstein und der Letzte 1. BCW Hütschenhausen III aufeinander (Samstag, 18 Uhr, Isenachsporthalle). Es ist eine Begegnung, in der der TSV fast schon zum Punkten gezwungen ist.

Die Prognose von Carsten Wegner steht: „Hütschenhausen und Landau werden mit uns um den Klassenverbleib kämpfen“, hatte der Badminton-Abteilungsleiter des TSV Eppstein vor der Saison gesagt.