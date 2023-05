Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die TTF Frankenthal zwei Spiele an einem Wochenende haben ist normal. Dass sie aber zwei Spiele an einem Tag haben, ist selten. Am Samstag spielen sie in der Peter-Trump-Halle zunächst gegen den TV Limbach (15.30 Uhr) und dann gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen (19.30 Uhr). Mit zwei Siegen können sich die TTF Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschaffen.

Schon lange warten die TTF Frankenthal in der Regionalliga Südwest auf ihren dritten Saisonsieg. Nach einem starken Saisonauftakt mit zwei Erfolgen in den ersten drei Spielen kamen in den sechs folgenden