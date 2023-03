Ob sich nun endlich eine Lösung für ein seit Jahren leerstehendes Ladenlokal am nördlichen Rand des Rathausplatzes ergibt, ist weiter offen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) informierte am Dienstag auf Anfrage der SPD im Haupt- und Finanzausschuss darüber, dass Wirtschaftsförderer Steven Müller mit dem Eigentümer in Kontakt sei. Der Stadt sei bekannt, dass es Interessenten für die Immobilie gebe. Allerdings müsse der Besitzer zunächst investieren. Das Gebäude sei ein „Schandfleck in bester Innenstadtanlage“, stellt die SPD fest und moniert mangelnde Auskunft der Verwaltung über den Fortgang der Baupläne des Eigentümers. Eine auf vier Jahre begrenzte Baugenehmigung sei bereits vor einiger Zeit erteilt worden, ob und was der Bauherr letztlich mache, darauf habe die Stadt kleinen Einfluss, so Hebich, der den Zustand selbst als „Zumutung“ bezeichnete. Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Ihr-Platz-Filiale wurden 2018 begonnen und sind seit Längerem unterbrochen. Pläne, dass die Drogeriemarktkette DM mit ihrer Filiale von der Ecke Rathausplatz/Speyerer Straße in das Ladenlokal in der Bahnhofstraße umzieht, hatten sich vergangenen Sommer nach längeren Verhandlungen zerschlagen.