Seit rund einem Jahr hält Corona die Welt in Atem. Dass die Ängste das seelische Gleichgewicht aus dem Lot bringen, zeigen Studien und Umfragen. Wir haben zwei niedergelassene Frankenthaler Psychotherapeuten befragt, was Heranwachsende und Erwachsene derzeit am stärksten belastet.

Im Fokus der psychologischen Psychotherapeutin Susanne Kehl stehen zumeist Erwachsene mit Depressionen und in schweren Lebenskrisen. Die Zahl derer, die bei ihr Hilfe suchen, ist seit Ausbrechen der Pandemie