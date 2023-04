Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach neun Wochen Fernunterricht darf Luise Weissmann endlich wieder in der Städtischen Musikschule Frankenthal mit ihrem Lehrer die Saiten streichen – Eindrücke vom ersten Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen, die mit Nagellack und Arztpraxen zu tun haben.

Seit der Schließung am 16. März war es still geworden im Haus der Instrumente. Anders am Montag. An diesem 18. Mai hat die Musikschule Frankenthal nach neun Wochen Corona-Zwangspause erstmals