Die Gewinner der Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“ stehen fest. Besonders fleißig waren erneut die Schüler, weshalb in der Kategorie „Schulklassen“ 20 Preise vergeben wurden. Der erste Preis geht an die Pestalozzi-Grundschule. Die Klasse 1c darf sich über 250 Euro freuen.

150 Euro erhält die Klasse 3b des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH), die den zweiten Preis zugelost bekam. 100 Euro gehen an die Klasse 3c der Pestalozzi-Grundschule, die dritter Preisträger ist. Die 17 weiteren Preisträger erhalten jeweils 50 Euro. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Geldbeträge als kleine Anerkennung traditionell vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) unter allen Beteiligten verlost. Die Gewinner wurden in der vergangenen Woche gezogen.

Bei den Kindergärten hat die protestantische Kita Regenbogen in Bobenheim-Roxheim den ersten Preis gewonnen. Sie bekommt 250 Euro. 150 Euro gehen an die städtische Kita in der Haydnstraße, die den zweiten Preis eingeheimst hat. Den mit 100 Euro dotierten dritten Preis erhält die städtische Kita Fontanesistraße.

In der dritten Kategorie werden Vereine, Institutionen und Einzelteilnehmer bedacht. Hier darf sich Christine Falkner über den ersten Preis und 250 Euro freuen, der zweite Preis (150 Euro) geht an die Modell-Eisenbahn-Freunde Frankenthal, der Fischereiverein Frankenthal erhält als dritter Preisträger noch 100 Euro. Alle Gewinner – bei den Kindergärten und in der dritten Kategorie wurden insgesamt jeweils zehn Preise vergeben – werden vom EWF benachrichtigt.

2160 Kinder machen mit

An der 18. Auflage der Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“, die vom 26. September bis zum 8. Oktober lief, haben sich laut Stadt rund 2700 Personen beteiligt – gut 100 weniger als im Vorjahr. Darunter waren 2160 Kinder aus elf Schulen und 19 Kindergärten. Auch zwei Kitas aus Bobenheim-Roxheim haben auf Frankenthaler Gemarkung für Sauberkeit gesorgt. Mitgemacht haben zudem 29 Vereine, Privatpersonen und sonstige Gruppen. Alle zusammen haben wieder rund 2,5 Tonnen Müll eingesammelt – genauso viel wie 2021.

Ziel der Veranstaltung ist die Sensibilisierung der Teilnehmer für die eigene Umwelt. Insbesondere die Jüngeren sollen lernen, dass achtlos weggeworfener Müll nicht nur unschön aussieht, sondern für Menschen, Tiere und Natur auch gefährlich sein kann. Ihre Erfahrungen sollen sie an Gleichaltrige weitergeben.