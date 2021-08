Dass ein Nachbar das Piepsen des Rauchmelders gehört und daraufhin gegen 3 Uhr Alarm geschlagen hat, dürfte in der Nacht auf Mittwoch ein größeres Unglück in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Dill-Straße verhindert haben. Nach Darstellung der Feuerwehr Frankenthal konnten die Flammen im Schlafzimmer einer Wohnung im ersten Stock gelöscht und deren Überschlagen auf die Geschosse darüber vermieden werden. Die genaue Ursache des Vorfalls steht der Polizei zufolge, die denn Sachschaden mit rund 50.000 Euro angibt, noch nicht fest. Allerdings schließen die Ermittler vorsätzliche und fahrlässige Brandstiftung aus – weitere Untersuchungen laufen. Die Bewohner der Wohnung seien in Urlaub, so die Feuerwehr. Unterschiedliche Angaben machen die Einsatzkräfte zu Verletzten: Die Polizei meldet zwei. Die Wehr berichtet von gehbehinderten Menschen, die aus Räumen unter dem Brandherd gerettet und vorübergehend in der Stadtklinik untergebracht worden seien, weil Löschwasser in ihre Wohnung eingedrungen war. Alle weiteren Bewohner seien vom Entdecker des Brandes herausgeklingelt worden und hätten vor dem Gebäude gewartet, während erst Rauch und später auch erste Flammen aus dem Zimmerfenster gedrungen seien. Mit einem sogenannten Rauchvorhang und einem Hochleistungslüfter sei verhindert worden, dass Qualm weiter ins Treppenhaus und in andere Wohnungen ziehe, teilte die Feuerwehr mit. Kollegen aus Ludwigshafen hätten bei der Gebäudekontrolle geholfen. Am Brandort selbst sei mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht worden. Die Otto-Dill-Straße war während des Einsatzes voll gesperrt gewesen – was laut Feuerwehr bei Anwohner, die morgens mit dem Auto losfahren wollten, zu Unverständnis führte.