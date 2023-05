CDU-Oberbürgermeisterkandidat Bernd Knöppel wird am Donnerstag, 25. Mai, von 16.30 bis 17.30 Uhr in seinem Pop-Up-Loft in der Speyerer Straße 34 mit Friedrich Merz über Wirtschafts- und Verkehrspolitik sowie Fragen der Kinderbetreuung und Bildungspolitik diskutieren. Ein weiteres Thema soll die Bereitstellung von Bundesmitteln zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in Kommunen wie Frankenthal sein. Persönlich erscheinen wird der Bundesvorsitzende und Chef der Bundestagsfraktion der Union aber nicht. Merz wird in einer Videokonferenz aus Berlin zugeschaltet, wie Knöppels Wahlkampfteam mitteilt. Die Gäste sind dazu eingeladen, mitzudiskutieren. Das Pop-Up-Loft ist ab 16 Uhr geöffnet.