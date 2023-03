Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum eine Berufsgruppe wird durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich so sehr gebeutelt wie die Schausteller. Sie haben nach der Absage von Frühjahrsmarkt und Strohhutfest in diesem Jahr noch kein Geld in der Kasse gesehen. Am Mittwoch will die Verwaltung in einem Gespräch mit Vertretern der Frankenthaler Betriebe im Hotel Central erste Zukunftsperspektiven entwickeln.

„Mich hat der Schlag getroffen“, sagt Ralf Peter Nickel, der seinen Schaustellerbetrieb bereits in der siebten Generation führt, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Beschränkungen