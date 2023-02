Mit 3,8 Promille ist am Sonntagabend eine 36 Jahre alte Frau aus Schwäbisch Hall mit ihrem Auto in Mörsch unterwegs gewesen und hat betrunken einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei Frankenthal fuhr sie gegen 18.50 Uhr beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Deichstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Den dabei entstandenen Schaden beziffern die Beamten mit rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme hätten die Streifenpolizisten bei der Frau Alkoholgeruch bemerkt und den ungewöhnlich hohen Wert per freiwilligem Atemtest ermittelt. Auf der Dienststelle seien eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden. Gegen die Baden-Württembergerin laufe nun ein Strafverfahren. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.