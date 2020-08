Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 22 Uhr im Wormser Stadtteil Herrnsheim einen Mini stark beschädigt. Sie zerkratzten laut Polizei an dem in der Huxelstraße geparkten Pkw den Kotflügel und schlugen die Seiten- und die Heckscheibe ein. Zum Schadensumfang konnte die Polizei Worms keine Angaben machen. Sie sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.