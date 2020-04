Maria Böhmer, die langjährige frühere CDU-Bundestagsabgeordnete für Frankenthal und Ludwigshafen, wird am Donnerstag 70. Im politischen Ruhestand ist sie sehr aktiv geblieben.

Nur noch Blumen zu pflegen, das wäre für eine Maria Böhmer im Ruhestand zu wenig. Seit dem Ausscheiden aus ihren Spitzenämtern in der Bundespolitik ist die frühere Abgeordnete und Staatsministerin so engagiert wie eh und je. Heute wird die Frankenthalerin 70. Ihren Geburtstag feiert sie wegen der Corona-Krise zwangsläufig im allerengsten Kreise. Aber ein Glas Sekt soll schon dabei sein, im Sicherheitsabstand könne man ja auch anstoßen, wie Böhmer der RHEINPFALZ erzählt hat. Eigentlich wollte ihr Mann mit ihr an den Tegernsee, einem ihrer Lieblingsorte. „Das ist nun aufgeschoben.“

„Etwas bewegen“ wolle sie, sagte Maria Böhmer 1990, als sie erstmals in den Bundestag einzog. Das hat sie getan. Böhmer bohrte über viele Jahre dicke politische Bretter, damit 2014 endlich die Mütterrente Realität wurde. Auch Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit ausländischen Wurzeln galt ein besonderes Augenmerk: Als Bundesintegrationsbeauftragte spielte Böhmer bei der 2006 aus der Taufe gehobenen Islamkonferenz eine zentrale Rolle.

Ratgeberin für Politiker der Region

Bei all dem war ihr Frankenthal immer Ankerpunkt. Der Wochenmarkt dort ist einer weiterer ihrer Lieblingsorte. Aber auch sonst war und ist sie bis heute vielen Frankenthalern Gesprächspartnerin und Ratgeberin. Nicht nur, aber auch den CDU-Kollegen Christian Baldauf und Torbjörn Kartes, der jetzt Böhmers Bundestagsmandat innehat. In Grußworten zu Böhmers Jubeltag sagt Kartes: „Ich weiß, dass Maria Böhmer nicht am Zurückschauen die meiste Freude hat, sondern am Nach-vorn-schauen.“