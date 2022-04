Landwirten, Winzern, Gärtnern, Hauswirtschafterinnen und den Vertretern aller anderen Grünen Berufe, die 1972 erfolgreich ihre Meisterprüfung absolviert haben, werden im Mai von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Goldenen Meisterbriefe überreicht. Die Feierstunde wird diesmal an zwei Tagen stattfinden: am Dienstag, 24. Mai, und Mittwoch, 25. Mai.

Da es 2022 sehr viele Goldene Meisterinnen und Meister gibt, muss die Veranstaltung an zwei Tagen stattfinden, teilt die Kammer mit und verweist gleichzeitig auf ein Problem: Nach 50 Jahren könne es vorkommen, dass nicht jede Meisterin und jeder Meister in den Datensätzen gelistet sei. Zahlreiche Absolventen der Meisterkurse von 1972 wohnten längst nicht mehr an der damals gemeldeten Adresse, und die aktuellen Anschriften seien dann häufig nicht zu ermitteln. Bei vielen Meisterinnen habe sich zudem durch Heirat der Nachname geändert, und auch bei Umzügen von Dienststellen könnten einzelne Daten verloren gegangen sein, schreibt die Kammer weiter. Vor 50 Jahren habe man schließlich noch dezentral mit Karteikarten und Namenslisten gearbeitet.

Die Kammer hat sich daher an die Presse gewandt und bittet auf diesem Wege alle Meisterinnen und Meister der Grünen Berufe des Jahres 1972, sich bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach), bei Iris Karst, Referat Öffentlichkeitsarbeit, unter Telefon 0671 793-178 oder per E-Mail an iris.karst@lwk-rlp.de zu melden. In Bad Kreuznach werden Namen und Adressen der Goldenen Meister zur Ergänzung der vorhandenen Daten aufgenommen und für die Einladung zur Goldenen Meisterfeier sowie für die Ausstellung eines Goldenen Meisterbriefes verwendet.