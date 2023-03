„Klima in der Krise?“ – diese Frage steht im Zentrum einer Diskussion, zu der das Protestantische Dekanat am Dienstag, 4. April, 19 Uhr, ins Dathenushaus, Kanalstraße 4, einlädt. An dem von Jörg Diehl, verantwortlich für die Erwachsenenbildung im Dekanat, moderierten Gespräch nehmen drei prominente Köpfe aus der Region teil: Professor Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim, hat in seinem Buch „Klima muss sich lohnen“ die Mechanismen von Klimapolitik erklärt und wird die Veranstaltung mit einem Impulsvortrag eröffnen. Wambach ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. FDP-Bundestagsabgeordneter Konrad Stockmeier (Mannheim) ist Diplom-Volkswirt und Mitglied des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Das Podium vervollständigt der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU), der den hiesigen Wahlkreis seit 2001 in Mainz vertritt. Auch Besucher sollen die Gelegenheit bekommen, Fragen zum Thema zu stellen.