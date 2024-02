Zum Tag des Zivilschutzes am Freitag, 1. März, wollen Stadtverwaltung und Feuerwehr Frankenthal von 9 bis 12 Uhr an einem Stand auf dem Wochenmarkt gemeinsam darüber informieren, wie Bürger sich auf einen Katastrophenfall vorbereiten können. Auch der für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) stehe von 9.30 bis 10.30 Uhr für Fragen zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Anleitungen dazu, wie man sich beispielsweise bei einem Stromausfall oder bei Hochwasser verhält, gibt unter anderem eine 2023 veröffentlichte Broschüre der Stadt. Die Informationen daraus stehen auch auf der Homepage unter www.frankenthal.de/notfall. Der Tag des Zivilschutzes solle daran erinnern, dass Schutz und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit sind und dass jeder einzelne dafür Sorge tragen müsse, in Not- und Krisensituationen gut vorbereitet zu sein.