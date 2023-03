Recht guter Dinge ist der Erste Beigeordnete Hans Scherer (CDU), was die Dirmsteiner Kerwe (Jahrmarkt) und das Bierfest betrifft. Die beiden großen Feste könnten aller Voraussicht nach stattfinden, teilte er am Mittwoch im Kulturausschuss mit. Ihre Teilnahme am Jahrmarkt (8. bis 11. September) hätten Karnevalsverein, Soccerpark, Feuerwehr und TuS zugesagt, „damit können wir zufrieden sein“, so Scherer.

Müllerbräu bereitet Bierfest vor

Auch das bayerische Bierfest, das vor Corona alle zwei Jahre auf dem Schlossplatz stattfand, soll am 4. und 5. August wiederbelebt werden. Die Firma Müllerbräu aus dem oberbayerischen Neuötting stehe in den Startlöchern, informierte der Beigeordnete. Er hofft, dass das Brauereiteam, die Volkstänzer und Musikanten in der Dirmsteiner Landesfechtschule untergebracht werden können.