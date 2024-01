„Wir finden für alles eine Lösung“: Mit dieser Botschaft hat sich Schulleiter Christian Bayer am Dienstag nach eigener Aussage an die Abiturienten des Karolinen-Gymnasiums gewandt. Er reagiert damit auf die für Mittwoch und Donnerstag verbreitete Warnung vor Glatteis in der Region. Keinesfalls sollten die Schüler waghalsige Aktionen unternehmen. Wer nicht pünktlich zur Prüfung kommen könne oder unterwegs feststecke, solle möglichst direkt in der Schule anrufen. Auch für sein Kollegium hofft Bayer, der selbst in Landau wohnt, „dass möglichst viele es am Mittwoch nach Frankenthal schaffen“.

Laut Schulaufsicht ist es in Ausnahmefällen grundsätzlich möglich, den Start der Prüfung etwas nach hinten zu verschieben. Erschwerend kommt allerdings am Mittwoch hinzu, dass mit dem Fach Englisch eines der Fächer an der Reihe ist, das zentral und zeitgleich in ganz Rheinland-Pfalz geschrieben wird. Sollte ein Schüler aufgrund des Wetters gar nicht teilnehmen können, darf er laut Bildungsministerium – bei entsprechender Begründung – auch zum zentralen Nachschreibetermin antreten. In Frankenthal gibt es in diesem Jahr 263 Abiturienten, davon 130 am Albert-Einstein- und 85 am Karolinen-Gymnasium. An der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman absolvieren 48 Schüler die Abschlussprüfung.